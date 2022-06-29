الكرخ يقصي الزوراء من كأس العراق

2022/06/29 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق الكرخ على الزوراء بهد دون رد في نصف نهائي كأس العراق.وتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي في نصف نهائي البطولة.وحمل هدف اللقاء توقيع اللاعب الحسن حويبيب في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.وسيواجه الكرخ فريق الكهرباء في المباراة النهائية، الذي فاز بدوره على زاخو بهدفين دون رد.

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