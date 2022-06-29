كل أغلبية وأنتم طيبون

2022/06/29 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أُشفق على المواطن "المسكين" الذي ينتظر

"بفارغ الصبر" انتهاء الازمة السياسية،

متوهماً أن هناك صراعاً سياسياً

حقيقياً بين أطراف العملية السياسية،

فمنذ ايام ووسائل الإعلام مشغولة

ومنشغلة

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