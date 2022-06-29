زعماء الصدفة

2022/06/29 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

المشكلة الإضافية التي تواجهها الأزمة

السياسية العاصفة تتمثل في اندفاع

سياسيين تحدّروا عن مصادفات القدر إلى

الزعامة والتزعم عبر تحشيد الأعوان من

القبيلة والعائلة والأجراء للإيح

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