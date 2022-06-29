خليجي 25 في الوقت بعد الضائع !

2022/06/29 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

خبرة كبيرة تجمعنا بوفد التفتيش

الهندسي، واتحاد كأس الخليج العربي،

تمتدُّ لأكثر من عقد كامل من الزمن، في

لهاثٍ متواصل للحصول على شرف تنظيم

بطولة الخليج التي تحظى بمكانة

جماهيرية مهمّة

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