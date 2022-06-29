2022/06/29 | 00:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدارة زاخو المستقلة.. وضع حجر الأساس لأكبر مشروع سياحي قرب جسر دلال الأثري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jS_GriENdOU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدارة زاخو المستقلة.. وضع حجر الأساس لأكبر مشروع سياحي قرب جسر دلال الأثري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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