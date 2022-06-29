2022/06/29 | 00:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلقة 2 من برنامج سيكولوجي.. ما أفضل رد على من يحاول إهانتك والتقليل من شأنك؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلقة 2 من برنامج سيكولوجي.. ما أفضل رد على من يحاول إهانتك والتقليل من شأنك؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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