"تشويه وحرق وتمثيل بالجثة".. تفاصيل جديدة عن مقتل المذيعة المصرية

2022/06/29 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور تم الحصول عليها لجثة المذيعة المصرية، شيماء جمال، التي أعلن عن اختفائها ثم قتلها أنها تعرضت "للتشويه والتمثيل بها"

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