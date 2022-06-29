تركيا تقبل بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

2022/06/29 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد,-أ ف ب) – عادت تركيا مساء الثلاثاء عن رفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الأمر الذي كانت تعارضه منذ منتصف أيار/مايو على ما أعلن الناتو والدول الثلاث المعنية.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ “يسعدني ان أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق يفتح الباب أمام دخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي” […]

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