إصابة سائق مخمور في حادث سير بالمثنى (صور)

2022/06/29 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفإد مصدر أمني في المثنى، اليوم الأربعاء، بإصابة مدني بحادث سير تسبب به سائق مخمور في قضاء الوركاء.وأخبر المصدر وكالة إيرث نيوز، أن بـ”وقوع حادث تصادم بين مركبتين في قضاء الوركاء بمحافظة المثنى”.وأضاف، أن “الحادث سببه السرعة الشديدة والسياقة بتهور، وكان السائق المخمور صاحب المركبة الأولى (كمارو) أدى إلى فقدان […]

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