الكرخ يقصي الزوراء ويتأهل لنهائي الكأس

2022/06/29 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغلب الكرخ على الزوراء بنتيجة (1-0) ويتأهل إلى نهائي كأس العراق في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع الزوراء الحسن حويبيب عن طريق الخطأ في الدقيقة (19).وبهذه النتيجة قد تأهل فريق الكرخ الى نهائي الكأس ويضرب موعدا مع الكهرباء الذي فاز اليوم على زاخو بنتيجة (2-0).

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