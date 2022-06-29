في كربلاء.. مقتل رجل على يد زوجته وأبنه

2022/06/29 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن مقتل رجل على يد زوجته وأبنه في قضاء الحسينية.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جريمة قتل في منطقة المجصات في قضاء الحسينية وبعد وصول المفارز تبين جثة المجنى عليه (ع) متعرضة الإطلاقات نارية في منطقة الجسد، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للخبرة المتراكمة لدى فريق العمل في التحري وجمع المعلومات ومقاطعتها وخلال ساعة واحدة فقط أثمرت الجهود بإلقاء القبض على المتهمة (ع ص) زوجة المجنى عليه وابن المجنى عليه وبعد مواجهتهم بالأدلة إنهاروا واعترفوا صراحةً بقيامهم بقتل المجنى عليه لوجود خلافات فيما بينهم، حيث تم ضبط سلاح الجريمة وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف.

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