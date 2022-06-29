دوري المحترفين.. ما هو المطلوب؟

2022/06/29 | 00:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

قبل أقل من عامين بالتحديد، بدأت بوادر

تشكيل نواة رابطة دوري المحترفين لكرة

القدم العراقي بهدف التأسيس الفعلي

لمحطة الإرتقاء بواقع المستديرة

والانتقال من سنوات الهواية الضائعة

والتحو

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