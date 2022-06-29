"التحقق" من شحنة مشبوهة.. هل حاولت روسيا تهريب نفطها إلى الولايات المتحدة؟

2022/06/29 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز إن سلطات الجمارك الأميركية أوقفت ناقلة، الأسبوع الماضي، يشتبه في أنها تحمل منتجات نفطية روسية وكانت متجهة إلى ميناء في مدينة نيو أولرينز في ولاية لويزيانا الأميركية

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