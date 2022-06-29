2022/06/29 | 00:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ewjKQT-LPzU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: برهم صالح بات في دائرة التساؤل أمام الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: برهم صالح بات في دائرة التساؤل أمام الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).