2022/06/29 | 00:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه رئيس ديوان الوقف السُني عبد الخالق العزاوي، اليوم الأربعاء، بنقل خطيب جامع عمر المختار، عداي الغريري من بغداد إلى مكان آخر.وأفاد مصدر مطلع، لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي وجه بمنع إمام جامع عمر المختار عداي الغريري من الخطابة ونقله من بغداد إلى مكان آخر”.[…]

ظهرت المقالة الوقف السنّي يعاقب خطيب مثير للجدل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السنّي يعاقب خطيب مثير للجدل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السنّي يعاقب خطيب مثير للجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).