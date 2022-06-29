الوقف السني ينقل إمام جامع

2022/06/29 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، أن رئيس ديوان الوقف السُني عبد الخالق العزاوي، أمر بنقل خطيب جامع عمر المختار في العاصمة بغداد إلى مكان آخر؛ وذلك بعد مجموعة من الشكاوى التي وردت ضد الخطيب.



وأبلغ المصدر (بغداد اليوم)، بأن "رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق مدحت العزاوي قرر منع إمام جامع عمر المختار عداي الغريري من الخطابة في الجامع المذكور، ونقله الى مكان اخر".





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