2022/06/29 | 01:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FVLdxMGie18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الموسوي يبين مسألة مهمة حول "ذبذبة الكهرباء" وأثرها على المياه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الموسوي يبين مسألة مهمة حول "ذبذبة الكهرباء" وأثرها على المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).