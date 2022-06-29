2022/06/29 | 01:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o2B_La0e1xE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الموسوي يطلع أنـور الحمداني على مجموعة المطالب والتخصيصات لحل مشاكل قضاء الحسينية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الموسوي يطلع أنـور الحمداني على مجموعة المطالب والتخصيصات لحل مشاكل قضاء الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).