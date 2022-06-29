طوفان التماسيح ! - مريم نجمه

2022/06/29 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه " تسونامي " التماسيح !- من أخبار اليوميات ؟! كوكبنا تغزوه موجة , بل طوفان التماسيحنحن في عصر التماسيح البشريةلم تترك شيئًا إلا وبلعته...لا حراّس , ولا صيادينلا سياج , ولا جدران أو كثبان رملية من يقود هذا العالم الأعمى هل سينتهي هذا الصراع الأبديّالناريّبانتهاء البشرية أم بانتهاء آكلي لحوم البشر !؟إلهي..



أعنّا ....فاضت الدماء ولم تقف الم ......





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