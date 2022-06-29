سيرينا ويليامز تودع

2022/06/29 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت الأميركية، سيرينا ويليامز، بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من الدور الأول بخسارتها مباراتها الأولى

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