فرنسا.. انتخاب أول امرأة على رأس الجمعية الوطنية وماكرون ينتظر

2022/06/29 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت النائبة الفرنسية، يائيل برون-بيفيه، المقربة من الرئيس، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رئيسة للجمعية الوطنية، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، في وقت يسعى فيه الرئيس إلى حشد غالبية برلمانية تخوله تنفيذ مشاريعه الإصلاحية

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