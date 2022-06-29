إسدال الستار على محاكمة معاونة إبستين.. السجن لسيدة المجتمع البريطانية

2022/06/29 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما لسيدة المجتمع البريطانية غيلاين ماكسويل (60 عاما) بعد إدانتها في ديسمبر الماضي بتهمة الاتجار جنسيا بقاصرات لحساب رجل الأعمال الأميركي الراحل، جيفري إبستين

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