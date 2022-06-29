2022/06/29 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكرار الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان..قلق متصاعد

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