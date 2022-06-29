2022/06/29 | 04:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a-VlGeHZpFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير في الشأن السياسي: تداعيات العملية السياسية شجعت المليشيات باستهداف إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير في الشأن السياسي: تداعيات العملية السياسية شجعت المليشيات باستهداف إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).