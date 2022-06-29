2022/06/29 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية مدنيين في شرق بوركينا فاسو الإثنين في هجوم شنه مسلحون أصوليون على قرويين كانوا يحتفلون بعمادة طفل، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الثلاثاء.

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