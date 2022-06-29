كتاب -أصول القرآن- 9 - جدو جبريل

2022/06/29 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل الأساس اليهودي للإسلام "تشارلز كاتلر توري" (1) - Charles Cutler Torrey---------------------------------------------------------(1) "تشارلز كاتلر توري" (1863 – 1956 ) مؤرخ وعالم آثار وباحث أمريكي.



وهو معروف بتقديمه من خلال كتبه أدلة مخطوطة تدعم وجهات نظر بديلة لأصول النصوص الدينية المسيحية والإسلامية.



أسس المدرسة الأمريكية للآثار في القدس عام 1901.



قام توري بتدريس اللغات السامية في مدرس ......





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