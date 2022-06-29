النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....5 - محمد الحنفي

2022/06/29 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي طبيعة البرنامج النقابي:.....1وبعد الوقوف على مكونات العمل النقابي، نصل إلى مناقشة طبيعة برنامج العمل النقابي: تنظيميا، وتعبويا، ونضاليا.فعلى مستوى العمل النقابي التنظيمي، نجد أنه يهتم بالإنسان المنظم في النقابة، وفي مختلف المستويات التنظيمية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، مع إخضاع مختلف الأجهزة النقابية، إلى المراقبة، من أجل تتبع ممارستها التنظيمية.وهل تحترم القو ......





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