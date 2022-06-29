الفريق السياسي الإسرائيلي فريق رياضي - توفيق أبو شومر

2022/06/29 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر إن ساحة إسرائيل السياسية والحزبية هي لعبة سياسية رياضية، مصنوعة في إسرائيل فقط تحظى بشعبية واسعة في العالم، لها فقهاؤها، ومحللوها، وقارئو طوالعها، هي ساحة رياضية مُغررِّة، تصيب متابعيها بالدهشة والإعجاب للوهلة الأولى، فهي في ظاهرها تبدو ديموقراطية، لأن اللاعبين يتراشقون بالتهم والسباب وحتى الاشتباك بالأيدي، بدون أن يتدخل (كوتش) الفريق، بل إنه ينظر إليهم بإعجاب، لأنهم حققوا مشاهدات حاشدة، تغذي الهد ......





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