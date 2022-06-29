2022/06/29 | 05:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KEJ-rTC5M54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي-مستشار سابق في وزارة الدفاع: الأذرع المسلحة لها غطاء سياسي في الحكومة وهو يشكل الحماية لها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي-مستشار سابق في وزارة الدفاع: الأذرع المسلحة لها غطاء سياسي في الحكومة وهو يشكل الحماية لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).