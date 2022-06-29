نيمار.. خلافات مع ناصر الخليفي ترفع احتمالات انتقاله لتشيلسي

2022/06/29 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مستقبل بقاء النجم البرازيلي، نيمار، في باريس سان جيرمان، يتصدر عناوين الصحف، إذ يبدو أن الفريق الفرنسي مستعد للشروع في اتجاه جديد يركز أكثر على كيليان مبابي وليونيل ميسي، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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