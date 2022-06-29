النظرية الأخلاقية بين الإجراءات المعيارية والمهام العملية - زهير الخويلدي

2022/06/29 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي الترجمةمقدمةهناك الكثير من الخلاف حول ماهية النظرية الأخلاقية بالضبط.



يتركز بعض هذا الخلاف حول مسألة ترسيم الأخلاق عن المجالات المعيارية العملية الأخرى، مثل الايتيقا والجمالية.



تركز بعض الخلافات على مسألة ماهية أهداف النظرية الأخلاقية ووظائفها.



في هذا الإدخال، سيتم تناول كلا السؤالين.



ومع ذلك، فإن هذا الإدخال يتعلق بالنظريات الأخلاقية كنظريات، وليس مسحًا لنظريات معينة، على الرغم من استخدام ......





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