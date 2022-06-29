العراق يشارك في بطولة العالم بالسترونك مان

2022/06/29 | 07:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيشارك العراق في منافسات بطولة العالم بالسترونك مان التي تستضيفها إسبانيا شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة، بينما تستضيف جامعة بغداد بالجادرية الدورة التدريبية والتحكيمية شهر آب المقبل.وقال رئيس لجنة القوة وسترونك مان العراقية ربيع محمد الزبيدي في تصريح لصحيفة الصباح ، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء ، انه " سيتم اختيارتشكيلة المنتخب في ضوء نتائج بطولة العراق المفتوحة لرفعتي السحب والكيل التي ستقام في بابل يومي الثامن والتاسع من أيلول المقبل،وكذلك بطولة سترونك مان التي تجري الشهر ذاته في بغداد"، مبيناً أن "هذه اللعبة تعتمد على القوة الاستمرار بالتمرين لذلك تبقى أبواب المنتخب مفتوحة للذين يحققون أرقاما عالية".وأضـاف الزبيدي أن "العراق له مكانته في هذه اللعبة إذ استطاع الحصول على فضية بطولة العرب التي أقيمت في مصر شهر كانون الأول الماضي بفارق قليل عن المتصدر البلد المضيف".وعن أبرز النشاطات المحلية أوضح الزبيدي أن "شهر آب المقبل سيشهد إقامة دورة تدريبية وتحكيمية في قاعة كلية التربية الرياضية لجامعة بغداد،بإشراف أكاديميين تخصصين والهدف منها تطوير مهارات المدربين وكذلك الحكام من أجل تسلمهم مهام قيادة البطولات العربية والآسيوية". وفي ختام حديثه أوضح الزبيدي أن " اللجنة أصدرت عدداً من المقررات أهمها المصادقة على كتاب لجنة بغداد الخاص بفصل عدد من اللاعبين لأسباب فنية والمصادقة على إلغاء لجنتي السليمانية وكردستان والمصادقة على تأسيس لجنة محافظة ديالى وأيضا المصادقة على تغيير لجنة واسط ".

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