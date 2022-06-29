تعويضا عن الطفولة المفقودة.. مسابقة لاختيار ملكة جمال الناجيات من الهولوكست

2022/06/29 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استعداد إسرائيل لاستضافة مسابقة ملكة جمال الكون الشهر المقبل، أقيمت في القدس مسابقة ملكة جمال فريدة من نوعها خاصة بالناجيات من محرقة الهولوكوست، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

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