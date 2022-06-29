مشروب شائع يخفض نسبة السكر في الدم!

2022/06/29 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرسل داء السكري من النوع 2 إشارة واضحة إلى أن جسمك لا يعالج الأنسولين بشكل صحيح، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.وعند تجريدك من هذه الآلية، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.لحسن الحظ، يمتلك جسمك عازلا حاسما: قرارات غذائية معقولة.ويمكن لأطعمة ومشروبات معينة […]

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