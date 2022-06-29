انتخاب برون بيفيه رئيساً للجمعية الوطنية الفرنسية

2022/06/29 | 08:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعانتُخبت النائبة الفرنسية يائيل برون-بيفيه المقرّبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة للجمعية الوطنية، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوّأ هذا المنصب.وحصلت برون-بيفيه العضو في حزب "النهضة" الرئاسي (الجمهورية إلى الأمام سابقاً) على 242 صوتاً أي الغالبية المطلقة للأصوات خلال الجولة الثانية من التصويت.ورحّب وزير العلاقات مع البرلمان أوليفييه فيران بانتخاب برون-بيفيه في تغريدة جاء فيها "أخيرا! للمرة الأولى في تاريخها ستكون الجمعية الوطنية برئاسة امرأة".ووسط التصفيق خاطبت بيرون-بيفيه الجمعية داعية إلى "النقاش" ونبذ النهج الصدامي.وخلافا لغالبية الدول الديموقراطية الغربية لم يسبق أن تولت امرأة رئاسة الجمعية الوطنية في فرنسا.وستواجه برون-بيفيه مهمة شاقة تكمن في الحفاظ على رصانة النقاشات في جمعية يسودها الانقسام إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 حزيران و19 منه.

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