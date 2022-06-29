الخارجية الروسية: سنرد على قرار كييف إدخال نظام التأشيرة مع موسكو وفق مصالحنا الوطنية

2022/06/29 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد على قرار أوكرانيا فرض نظام تأشيرة الدخول على مواطني الاتحاد الروسي لأراضيها وفق المصالحة الوطنية والجانب الإنساني.وقال بولشوك فب تصريح صحفي إننا “سندرس الوضع المتعلق بالخطوة الجديدة التي اتخذتها كييف وعواقبها على مواطنينا وسنتخذ تدابير الاستجابة […]

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