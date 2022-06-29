أوروبا تحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات حرارية بحلول 2035

2022/06/29 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر.وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يعني عملياً فرض حظر […]

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