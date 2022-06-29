العراق قادم ح2 - عباس علي العلي

2022/06/29 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بدلا من الجلوس على طاولة البحث من قبل الأطراف السياسية الحاكمة والبحث عن كل الملفات والخفايا والمنظور الذي ساهم في تحطيم التجربة الديمقراطية وجرها للفوضى والابتذال السياسي، سارعت القوى المتنفذة وإيغالا من قوى إقليمية في إفساد الواقع العراقي من خلال تكوين قوى مسلحة مدعومة سياسيا ودينيا بحجة محاربة داعش، والهدف الأساسي أن تكون قوى حراسة لمصالحها وتأمين الجدار الأمامي أو ما يعرف بخطوط التماس بين المت ......





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