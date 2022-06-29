ليتوانيا تقرّ قانوناً يحظر استيراد الغاز الروسي

2022/06/29 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقرّ البرلمان الليتواني قانوناً يحظر استيراد الغاز الروسي، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها فيلنيوس لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.وليتوانيا، الدولة المطلّة على بحر البلطيق والعضو في كلّ من الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، توقّفت في الربيع عن شراء الغاز الروسي الذي كانت […]

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