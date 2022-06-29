بعد اختراق هاتفه.. صورة عارية لنجم المنتخب الإيطالي على إنستغرام

2022/06/29 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نجم منتخب إيطاليا، الشاب دافيد فراتيسي، بعد أن اخترق أحد القراصنة هاتفه ليسرق منها صورة عارية وينشرها أيضا على حساب إنستغرام الخاص باللاعب، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

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