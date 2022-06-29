ما هي مستويات قياس ضغط الدم وماذا تعني أرقامها؟

2022/06/29 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، حيث يعاني العديد من الأشخاص من هذا المرض، دون أن تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

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