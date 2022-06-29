ميتافيزيقا الوجود بدلالة الجوهر - علي محمد اليوسف

2022/06/29 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف يذهب المثاليون أن أي شيء يكون موجودا, أو يمكن معرفة أن له وجود لا بد أن يكون متمثّلا في معنى ما عقليا او ذهنيا.



باحث فلسفي.يمكننا بناءا على هذا الاقتباس تثبيت ما يلي:- أن يكون الشيء موجودا يترتب عليه أن يكون مصدر تحقق موجوديته في العالم الخارجي هو أن يكون له معنى عقليا أو ذهنيا يتوفر عليه كما ورد في نص الاقتباس.- بضوء الفقرة السابقة تكون أفكار الذهن والعقل المجردة لا تستطيع خلق مدرك ......





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