خبير اقتصادي: وزارة التجارة لم توفر أرضية مناسبة لاعادة خفض سعر صرف الدولار

2022/06/29 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى اكرم حنتوش، ان الوضع الراهن لايسمح بإعادة خفض سعر صرف الدولار والعودة به سابق عهده، لافتا الى ان وزارة التجارة وبسبب الفساد فأنها لاتمتلك مقومات إعادة خفض سعر الصرف ومعالجة الاثار المترتبة على ذلك.وقال حنتوش لـ /المعلومة/، ان “من المستحيل إعادة سعر صرف الدولار الى وضعه […]

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