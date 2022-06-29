الجفاف يُجبر العراق على اللجوء الى استخدام خزين مياهه الجوفية

2022/06/29 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد المستشار الزراعي، عادل المختار، اليوم الثلاثاء، ان العراق سيلجأ الى مخزون المياه الجوفية خلال السنة او السنتين القادمتين.وقال المختار لـ(بغداد اليوم)، إن "تقدير كمية خزين العراق من المياه الجوفية بـ35.2 مليار متر مكعب بحسب ما ذكر البنك الدولي".

واضاف، انه "لو تم توزيع هذه الكنية على جميع العراق فلن تعتبر كبيرة، مبينا ان "العراق يستخدم بحدود 48 مليار متر مكعب سنوياً وهذا الرقم اكبر بكثير من جميع خزين العراق من المياه الجوفية".وتابع، أن "خزين المياه الجوفية لا يمكن المساس بها في الوقت الحالي لأن العراق سيلجأ اليها لأغراض الشرب خلال السنة او السنتين القادمتين اذا استمرت حالة الجفاف".وتابع، ان "العراق في صدارة الدول العربية بخزين المياه الجوفية المتجددة، حيث يبلغ 35.2 مليار متر مكعب، يليه المغرب 29 ، فالجزائر 11.25، ثم -سوريا 7.132، والصومال 6 مليارات متر مكعب، في حين تقبع الكويت في قعر القائمة، حيث تخلو أراضيها تماماً من المياه الجوفية".

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