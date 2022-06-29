الرافدين يحدد قيمة سلف منتسبي الحشد الشعبي

2022/06/29 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، قيمة سلف منتسبي الحشد الشعبي.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "يمنح سلفة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار لمنتسبي الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً".

وأضاف أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

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