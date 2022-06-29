الخارجية تستجيب لـ(بغداد اليوم) بشأن تقريرها حول معاناة طلبة الدراسات العليا العراقيين في إيران

2022/06/29 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رد مصدر في وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، على تقرير لـ(بغداد اليوم) تناولت فيه معاناة طلبة عراقيين في ايران.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إن "القائم بالاعمال في السفارة العراقية في طهران تدخل شخصيا واجتمع مع وزارتي العلوم والداخلية الايرانية"، مؤكدا أن "الجانب الايرانية وعد بحل القضية".

وأضاف ان "هناك مايقارب 87 الف طالب تحول دوامهم من نظام (اونلاين) إلى حضوري ويحتاجون حضور وإقامة وهذا الأمر صعب حتى على الإيرانيين".

وأكد، ان "السفير يعمل حاليا مع الجهات الإيرانية لغرض تسريع العملية".

وكانت (بغداد اليوم)، نشرت تقريرا يتضمن مناشدات لطلبة الدراسات العليا في ايران، نقلوا من خلاله معناتهم بعدم حصولهم على الاقامات الدراسية، بسبب عدم تفاعل دائرة الاقامات الإيرانية معهم".

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