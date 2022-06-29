النجف تعتمد منصة الكترونية للتعيين في دوائرها

2022/06/29 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة النجف الأشرف، الأربعاء، عن اعتماد منصة إلكترونية للتعيين بدوائرها، بعد تخصيص 1000 درجة وظيفية للمحافظة من خلال قانون الدعم الطارئ.وقال معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي عبد الحسين الشبلي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التقديم سيكون عن طريق منصة إلكترونية بعد أن ترسل الوحدات الإدارية حاجة دوائرها الرسمية من الدرجات والاختصاصات […]

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