حول - الكتلة التاريخية - - محمد علي سليمان

2022/06/29 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان الإشكالية الرئيسية في المجتمع العربي المعاصر هي إشكالية التحديث _ النهضة والدخول في العصر الحديث، وهذه الإشكالية الرئيسية تضم في داخلها إشكاليات فرعية، حتى يبدو أن الفكر العربي يدور في متاهة من الإشكاليات الفرعية _ فالوحدة إشكالية، والديمقراطية إشكالية، والاشتراكية إشكالية، والعلمانية إشكالية، وهذه الإشكاليات الفرعية تكبر أحياناً، وهذه الـ " أحياناً " تقارب الـ " دائماً " في الوطن العربي، حتى تصبح ......





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