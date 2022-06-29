كوريا الشمالية: للمناورات الثلاثية هدف شرير تجاهنا

2022/06/29 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء إن للمناورات العسكرية المشتركة، بمشاركة 3 دول، “هدف شرير” تجاه بيونغيانغ.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الرسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، إن المناورات المشتركة، التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، لها “هدف شرير” تجاه بيونغيانغ، وهي جزء من مقدمة خطيرة لإنشاء “نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي”.[…]

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