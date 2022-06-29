2022/06/29 | 10:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل “تهديداً مباشراً” لأمن دول الناتو، المجتمعة في قمة في مدريد الأربعاء، والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال “سنقول بوضوح” خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، “إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للناتو : روسيا تشكل تهديداً مباشراً على أمن دول حلف شمال الأطلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للناتو : روسيا تشكل تهديداً مباشراً على أمن دول حلف شمال الأطلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).